ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

По 800 российских солдат в день гибнут из-за безнадежных амбиций Путина – глава МИД Британии

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Клеверли: Мы должны сделать так, чтобы Украина была безопасной, надежной и экономически жизнеспособной
Клеверли: Мы должны сделать так, чтобы Украина была безопасной, надежной и экономически жизнеспособной
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину все равно на Устав ООН. Из-за его амбиций гибнут по 800 российских солдат в день. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Президент Путин игнорирует волю Организации Объединенных Наций. Ему плевать на Устав ООН. 24 февраля прошлого года он сказал нам, что Россия не планирует оккупировать украинскую территорию. 8 декабря он назвал свои незаконные так называемые аннексии "значительным результатом для России", – отметил он.

По словам Клеверли, захват земель на востоке и юге Украины показывает нам, что Путин настроен на имперскую экспансию.

"Но 800 российских солдат в день гибнут из-за его безнадежных амбиций. Они платят за его эго своими жизнями. Поскольку он видит, что его агрессия против Украины терпит неудачу, мы должны ожидать, что он попытается силой заставить нас отступить. Со всеми грязными инструментами принуждения, имеющимися в его распоряжении. С сокращением поставок зерна и энергоресурсов. С угрозами эскалации. Ядовитой дезинформацией и кибератаками", – добавил министр.

Он подчеркнул, что подобные действия РФ являются признаком слабости, а не признаком силы.

"Когда эта война закончится, а она закончится успешной защитой Украиной своей территории, мы никогда не должны допустить, чтобы Украина снова стала уязвимой для нападения. Мы должны сделать так, чтобы Украина была безопасной, надежной и экономически жизнеспособной", – подытожил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Великобритания, война, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Британия, Джеймс Клеверли
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