В Украине более 56% внутренних переселенцев не имеют работы и активно ее ищут – опрос

Из опроса следует, что новую работу ищут в том числе уже трудоустроенные ВПЛ Фото: ЕРА

"Подавляющее большинство опрошенных (56,2%) пока не имеют работы и активно ее ищут. При этом четверть респондентов (26,2%) хотя и трудоустроены, но ищут лучшее место работы. Более половины опрошенных (64,4%) ищут полную занятость, а неполная занятость или фриланс интересует 39% и 16,5% опрошенных соответственно", – говорится в сообщении.

Из опроса следует, что чаще всего ВПЛ ищут работу экономиста, юриста, уборщика или посудомойщика, учителя, специалиста по социальному обеспечению, швеи, супервайзера, мерчендайзера, кассира, специалиста отдела кадров, продавца, водителя.

"Главными проблемами в поиске работы называют низкую оплату труда, нежелание работодателя нанимать на работу ВПЛ, отсутствие вакансий по уровню образования и опыту, недостаточность профессиональных навыков и опыта работы, отсутствие поддержки в поиске работы или неактуальность профессии. Большинство респондентов нуждаются в помощи в поиске вакансий и составлении резюме, а также в проведении собеседования с работодателями", – отметили в Кабмине.

Исследование было анонимным, оно проводилось в апреле и мае методом заполнения онлайн-анкеты. В опросе приняли участие 267 человек, большинство из которых – женщины (91,8%).