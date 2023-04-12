Рада расширила доступ внутренне перемещенных лиц к безоплатной юридической помощи

Предполагается, что внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных территорий смогут обращаться за помощью юристов онлайн и по телефону Фото: depositphotos.com

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта.

Как пояснила 12 апреля пресс-служба Минреинтеграции, этот законопроект предусматривает расширение доступа украинцев – внутренне перемещенных лиц и граждан с временно оккупированных территорий – к безоплатной вторичной юридической помощи.

Вторичная помощь – это услуги по представительству интересов человека в судах, составление документов, указано на сайте координационного центра по предоставлению правовой помощи.

В Минреинтеграции уточнили, что граждане, проживающие на временно оккупированной территории, смогут обращаться за такой помощью по вопросам возмещения ущерба в результате уничтожения или повреждения недвижимости в связи с агрессией России.

Предполагается, что обратиться за такой помощью можно по телефону или онлайн.

В пояснительной записке принятие законопроекта мотивировали необходимостью защитить права лиц, которые пострадали от торговли людьми, поскольку "вынужденная миграция в поисках безопасного убежища в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины повысила риск попадания в ситуацию торговли людьми".

Сейчас закон готовится на подпись спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а потом – президенту Украины Владимиру Зеленскому.