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Кабмин Украины создал координационный штаб по вопросам реализации прав внутренне перемещенных лиц

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В Кабмине объяснили, что ВПЛ необходима социализация
В Кабмине объяснили, что ВПЛ необходима социализация
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

18 апреля на заседании Кабинета Министров Украины создан координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом информирует сайт правительства.

В Кабмине отметили, что новый орган – консультативно-совещательный, его возглавила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Работа координационного штаба является одним из пунктов операционного плана по реализации стратегии государственной политики относительно внутреннего перемещения на период до 2025 года. Координационный штаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства", – говорится в сообщении.

В Кабмине уточнили, что речь идет, в частности, "о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ предусмотренными законодательством административными, социальными и культурными услугами".

"Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальными являются вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики", – подчеркнула Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, правительство, эвакуация, переселенцы, Ирина Верещук, реинтеграция, война России против Украины, Кабмин
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