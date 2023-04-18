Кабмин Украины создал координационный штаб по вопросам реализации прав внутренне перемещенных лиц

В Кабмине отметили, что новый орган – консультативно-совещательный, его возглавила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Работа координационного штаба является одним из пунктов операционного плана по реализации стратегии государственной политики относительно внутреннего перемещения на период до 2025 года. Координационный штаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства", – говорится в сообщении.

В Кабмине уточнили, что речь идет, в частности, "о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ предусмотренными законодательством административными, социальными и культурными услугами".

"Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальными являются вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики", – подчеркнула Верещук.

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