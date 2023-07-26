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Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, Киму и Притуле – опрос

Зеленскому, согласно результатам опроса, доверяет 81% украинцев
Зеленскому, согласно результатам опроса, доверяет 81% украинцев
Фото: ЕРА

Рейтинг доверия к политикам, чиновникам и общественным деятелям в Украине возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский, ему доверяет 81% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июля.

Согласно опросу, далее в рейтинге доверия среди политиков и общественных деятелей – глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (71%), украинский шоумен и волонтер Сергей Притула (55%), советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (52%) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (52%). 

Как сказано в релизе, большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батьківщини", нардепу Юлии Тимошенко (об этом заявили 78% респондентов), сооснователю запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Юрию Бойко (76%), пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (71%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (65%).

Респонденты чаще выражали доверие, чем недоверие, к:

  • мэру Киева Виталию Кличко (соответственно, 48% и 35,5%),
  • министру обороны Украины Алексею Резникову (соответственно, 43% и 35%),
  • премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно, 41% и 38%), Сергею Стерненко (соответственно, 34% и 23,5%),
  • главе СБУ Василию Малюку (соответственно, 33% и 15,5%),
  • главе МВД Игорю Клименко (соответственно, 32% и 17%).

"Чаще выражали недоверие, чем доверие, к [председателю фракции "Слуга народа" в Раде] Давиду Арахамии (не доверяют ему 49%, доверяют 21,5%), к [главе ОП] Андрею Ермаку (соответственно, 42% и 38%), [спикеру Рады] Руслану Стефанчуку (соответственно, 36% и 31%)", – добавили в Центре Разумкова. 

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

Контекст:

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины. 

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре. 

Среди государственных и общественных институтов больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам страны, свидетельствуют результаты опроса. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Петр Порошенко, соцопрос, Юрий Бойко, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Сергей Притула, Алексей Данилов, Михаил Подоляк, Виталий Ким, недоверие
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