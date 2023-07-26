Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, Киму и Притуле – опрос

Согласно опросу, далее в рейтинге доверия среди политиков и общественных деятелей – глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (71%), украинский шоумен и волонтер Сергей Притула (55%), советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (52%) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (52%).
Как сказано в релизе, большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батьківщини", нардепу Юлии Тимошенко (об этом заявили 78% респондентов), сооснователю запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Юрию Бойко (76%), пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (71%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (65%).
Респонденты чаще выражали доверие, чем недоверие, к:
"Чаще выражали недоверие, чем доверие, к [председателю фракции "Слуга народа" в Раде] Давиду Арахамии (не доверяют ему 49%, доверяют 21,5%), к [главе ОП] Андрею Ермаку (соответственно, 42% и 38%), [спикеру Рады] Руслану Стефанчуку (соответственно, 36% и 31%)", – добавили в Центре Разумкова.
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.
Среди государственных и общественных институтов больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам страны, свидетельствуют результаты опроса.