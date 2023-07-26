Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, Киму и Притуле – опрос

Согласно опросу, далее в рейтинге доверия среди политиков и общественных деятелей – глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (71%), украинский шоумен и волонтер Сергей Притула (55%), советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (52%) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (52%).

Как сказано в релизе, большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батьківщини", нардепу Юлии Тимошенко (об этом заявили 78% респондентов), сооснователю запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Юрию Бойко (76%), пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (71%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (65%).

Респонденты чаще выражали доверие, чем недоверие, к:

мэру Киева Виталию Кличко (соответственно, 48% и 35,5%),

министру обороны Украины Алексею Резникову (соответственно, 43% и 35%),

премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно, 41% и 38%), Сергею Стерненко (соответственно, 34% и 23,5%),

главе СБУ Василию Малюку (соответственно, 33% и 15,5%),

главе МВД Игорю Клименко (соответственно, 32% и 17%).

"Чаще выражали недоверие, чем доверие, к [председателю фракции "Слуга народа" в Раде] Давиду Арахамии (не доверяют ему 49%, доверяют 21,5%), к [главе ОП] Андрею Ермаку (соответственно, 42% и 38%), [спикеру Рады] Руслану Стефанчуку (соответственно, 36% и 31%)", – добавили в Центре Разумкова.

Скриншот: razumkov.org.ua