Будет единый подход. ГБР реорганизует территориальные управления

Реорганизация позволит привести структуру территориальных управлений к единому стандарту и повысить эффективность их работы, заявили в Госбюро расследований Украины.



Госбюро расследований Украины реформирует руководящий состав территориальных управлений, к формированию руководящего состава будет применен единый подход, сообщила пресс-служба ГБР 17 июля.

Территориальные управления возглавят директор и два заместителя, один по следственной, второй – по оперативной работе. При этом все руководители будут относиться к руководящему составу ГБР, отметил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Директора и заместители теруправлений, которые, согласно предыдущей штатной структуре, являются государственными служащими, получают сообщение о ликвидации должностей государственной службы и введении должностей старшего руководящего состава.

"Реорганизация позволит нам привести структуру теруправлений к единому стандарту, повысить эффективность их работы", – сказал Соколов.

По его словам, нынешние руководители смогут принять участие в открытом конкурсе и, в случае победы, продолжить службу в ГБР на тех же должностях.

Государственное бюро расследований – центральный правоохранительный орган Украины, создание которого было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины до 20 ноября 2017 года. Бюро начало свою деятельность 27 ноября 2018 года.