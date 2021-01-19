Бывший чиновник из Луганской области попался на взятке в полмиллиона гривен

Бывший глава управления Госгеокадастра Луганской области получил взятку за отвод в собственность земельных участков, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Бывшего чиновника главного управления Госгеокадастра Луганской области приговорили к лишению свободы за получение взятки в размере 500 тысяч гривен. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины 19 января.

Новоайдарский районный суд Луганской области признал экс-чиновника виновным в получении неправомерной выгоды по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывшему главе управления Госгеокадастра Луганской области запретили занимать руководящие должности в течение трех лет.

В суде прокуроры доказали, что в июне 2017 года служащий получил 500 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 гектаров.

После оглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда.