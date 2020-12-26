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В Житомирской области задержали микроавтобус с 700 кг янтаря. Водитель предлагал полиции €1 тыс. взятки

В Житомирской области 25 декабря патрульные остановили автомобиль Nissan. Он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец, сообщила пресс-служба полиции.

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Полиция изъяла обнаруженные камни
Полиция изъяла обнаруженные камни
Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области 25 декабря полицейские Ровенской области догнали автомобиль, который нарушив несколько правил дорожного движения не останавливался по их требованию. В микроавтобусе обнаружили 700 кг янтаря. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

"Около 20.00 на 255 км автодороги Киев – Чоп, вблизи села Повчино Новоград-Волынского района Житомирской области, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить", – говорится в сообщении.

Во время осмотра полиция выяснила, что водитель микроавтобуса перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец, отметили в полиции.

"Чтобы избежать ответственности, водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским €1 тыс.  взятки", – добавили в пресс-службе.

Полиция изъяла обнаруженные камни. Их передали на хранение и назначили экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240−1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Полицейские также задокументировали предложение неправомерной выгоды. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Теги: Житомир, полиция, взятка, янтарь, полицейский
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