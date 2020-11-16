Житель Ровно пытался нелегально вывезти за границу уникальный янтарь – СБУ

Житель Ровно пытался вывезти из Украины 18 редких экспонатов янтаря-сырца, вес некоторых из них – более 700 граммов. Такие камни являются эксклюзивными, стоимость каждого определяется индивидуально, сообщили в Службе безопасности Украины.

Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь в одну из стран Персидского залива, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 16 ноября.

По информации СБУ, жители Ровенской области скупали незаконно добытый необработанный янтарь и систематически вывозили в одну из стран Персидского залива.

"Житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта Борисполь 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Такие камни является эксклюзивным и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов", – сообщили в СБУ.

Янтарь изъят и направлен для проведения экспертиз. После них будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, передача, пересылка янтаря).

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.