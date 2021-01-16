ГБР задержало при получении взятки первого замглавы Нацагентства по аккредитации

Первый заместитель директора Нацагентства по аккредитации требовал у представителя одной из транспортных компаний взятку в размере $2,5 тыс, рассказали в Государственном бюро расследований.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет Фото: dbr.gov.ua

Оперативники Государственного бюро расследований (ГБР) поймали на взятке первого заместителя директора Национального агентства по аккредитации и советника директора. Об этом рассказала пресс-служба ведомства 16 января.

"Установлено, что руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины внедрен коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации", – сообщили в ГБР в сообщении.

По версии оперативников, первый замдиректора требовал у представителя одной из транспортных компаний взятку в размере $2,5 тыс. В качестве посредника он привлек советника директора Нацагентства.

Их задержали 15 января во время получения взятки. На следующий день, 16 января, обоим объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Задержанным грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.