Центр общественного здоровья Украины заказал тендер на 10 млн грн для изучения поведения геев

Исследование Центра общественного здоровья Украины касается изучения возможных рисков инфицирования ВИЧ, гепатитом и сифилисом среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.

Центр общественного здоровья Украины объявил тендер по закупке услуги на проведение исследования поведения мужчин, которые находятся в сексуальных однополых отношениях. Это следует из данных в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая сумма стоимости проведения работ – 10,2 млн грн. Конечный срок подачи предложений на участие в тендере – 5 марта 2021 года. Аукцион должен состояться 9 апреля.

В Центре общественного здоровья объяснили, что это исследование касается изучения возможных рисков инфицирования ВИЧ, гепатитом и сифилисом среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.

"Данным исследованием будет охвачено 6900 человек из группы риска в 16 городах. Каждый из респондентов должен пройти опрос и ряд тестов на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, в том числе путем забора сухой капли крови для определения недавней инфекции и вирусной нагрузки ВИЧ", – отмечают в Центре.

В ведомстве добавили, что такие исследования требуют тщательной подготовки и обучения как региональных координаторов, так и медицинских работников, а следовательно, и больших средств. Вместе с тем в центре подчеркнули, что исследование финансирует Центр контроля и профилактики заболеваний США.

В Центре также добавили, что биоповеденческие исследования являются нормальной практикой во всех странах мира. Они позволяют эпидемиологам понять:

как люди, находящиеся в группе риска по инфицированию какой-то болезнью, себя ведут;

как вирус или инфекция распространяется;

как сделать программы по профилактике эффективными и доступными.

Накануне издание "Буквы" засняло в Раде переписку депутатов "Слуги народа" по поводу этой инициативы. Нардепы обсуждали целесообразность выделения средств на исследование, а также связь между мужчинами-геями и распространением ВИЧ.

Один из нардепов (его имя в переписке не видно) отметил, что ВИЧ уж 20 лет "не является болезнью, связанной с гомосексуализмом". В ответ на это нардеп Никита Потураев написал, что "изучать группы риска нужно все равно", поскольку это делают "все страны, которые достигли даже больших успехов в борьбе с этой эпидемией".

Фото: bykvu.com