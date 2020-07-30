Число заболевших COVID-19 на планете превысило 17 млн

Днем 30 июля число жителей Земли, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 17 054 819, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.
Рубеж 16 млн был превзойден утром 26 июля, таким образом, количество заболевших увеличилось на миллион рекордно быстро – за четыре с половиной дня.
Пятерка стран с наибольшим уровнем заболеваемости выглядит так:
Украина – на 33-м месте (68 794).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.