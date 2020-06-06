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Цимбалюк: Россия батон крошит на Гейтса, а многие вещи из контроля государства над человеком внедряет сама

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что российские власти внядряют многие вещи из контроля государства над человеком, при этом в России популярна теория о якобы идее миллиардера Билла Гейтса чипировать людей.

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Цимбалюк корреспондент УНИАН в Москве
Цимбалюк – корреспондент УНИАН в Москве
Фото: Roman Tsymbaliuk / Facebook

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что российские власти в период карантина используют различные технологии, чтобы контролировать людей на улицах.

"Они пробуют различные QR-коды для того, чтобы контролировать людей на улицах. Но, очевидно, потом эта технология будет использована для того, чтобы в принципе контролировать передвижение россиян", – отметил журналист.

В связи с этим он вспомнил о теории с чипированием населения основателем Microsoft, филантропом Биллом Гейтсом.

"Я боюсь, что они батон крошат на Билла Гейтса, а многие вещи из контроля государства над человеком внедряют, не акцентируя на этом внимание", – сказал Цимбалюк.

Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань. Читайте полную версию интервью

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась в январе. По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19. Аналитики насчитали около 16 тыс. постов на эту тему в Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. В YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Опрос Yahoo News и YouGov в конце мая показал, что 28% американцев считают правдой возможность имплантации людям микрочипов с помощью прививок.

Конспирологи утверждают, что Гейтс "проговорился" о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Сам Гейтс заявил, что ему трудно опровергать конспирологические теории о чипировании населения с помощью вакцин, поскольку они очень глупы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Теги: Россия, Билл Гейтс, Алеся Бацман, Роман Цимбалюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, чипирование
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