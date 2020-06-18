Декан юрфака КНУ опроверг слухи о своем задержании

По информации декана юрфака КНУ имени Шевченко Ивана Гриценко, атака на факультет связана с выборами в вузе.

Иван Гриценко: Такого за 186 лет существования университета еще не было: ни во времена царских жандармов, ни во времена кагэбэшников Фото: 112.ua

4 июня на юридический факультет КНУ имени Шевченко пришли сотрудники Национальной полиции с постановлением Печерского районного суда об обыске за подписью судьи Сергея Вовка, рассказал в интервью "112 Украина" декан Иван Гриценко и опроверг информацию о своем задержании.

"Я не хочу много говорить о содержании постановления, но, с моей точки зрения, там есть определенные нарушения. Например, не указан процессуальный руководитель со стороны прокуратуры. Ни один из полицейских, проводивших обыск, в постановлении не указан. Обыск начался где-то в 13.00 и продолжался до трех часов утра следующего дня, что также является нарушением. Я обратился в Высший совет правосудия, к генеральному прокурору, в МВД и ГБР с соответствующими обращениями", – заявил он.

Гриценко сказал, что не присутствовал в университете во время обысков и поэтому не может комментировать следственные действия и их корректность.

"Я весь день был на заседании Совета прокуроров Украины. Обыск проходил в кабинете декана, в кабинетах методистов, в помещении секретариата ученого совета университета. Всего было привлечено несколько десятков полицейских. Одну дверь показательно открывали силой, хотя в этом не было никакой необходимости. Интересно, что уже через час после начала обыска в УНИАН опубликовали фотографии из моего кабинета, а возле Красного корпуса уже дежурили журналисты. Кто и с какой целью "слил" фото и анонсировал прессе – вопрос открытый", – отметил декан.

Он подчеркнул, что никакого задержания не было.

"Как видите, нет. Я на работе, в своем кабинете. Никаких подозрений или обвинений мне никто не вручал. Повесток на допрос тоже. Обратите внимание, в постановлении суда моей фамилии вообще нет, – сказал Гриценко. – Обыск был связан с организацией обучения иностранных студентов. Насколько мне известно из собственных источников, им дали указание найти "мертвые души" на юридическом факультете среди иностранных студентов. Что это означает? По информации некоторых СМИ, во многих частных и некоторых государственных заведениях образования, где есть проблемы с набором, существует такая порочная практика. Зачисляют студента, обычно иностранца, на первый курс. Это его первый визит. А второй и последний визит – через пять лет за дипломом".

Полицейские изъяли более 4 тыс. страниц экзаменационных и зачетных ведомостей, сообщил он.

"Забрали документы, которые никак не касаются обучения иностранцев, в том числе и те, которые не были предусмотрены постановлением. По большому счету, они все эти документы могли получить по официальному запросу. Мы бы все предоставили, никаких вопросов. Зачем было врываться к ректору с камерами, переворачивать все вверх дном в приемной декана. Такого за 186 лет существования университета еще не было: ни во времена царских жандармов, ни во времена кагэбэшников", – возмутился декан.

Он рассказал, что уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года.

"Никаких следственных действий с того времени не проводилось. Мне известно, что следствие не зафиксировало ни одного факта взяточничества на факультете на уровне преподавателей, завкафедрами, декана, заместителей декана. Производство длится восьмой месяц. Сейчас ищут студентов-прогульщиков среди иностранцев. Накануне были провокации. Мне якобы "иностранцы" всякие смски с "предложениями" слали – телефон декана найти в наше время нетрудно", – объяснил Гриценко.

По его информации, атака на факультет связана с выборами в вузе.

"Осенью этого года, в октябре, состоятся выборы ректора, а в ноябре — выборы декана юридического факультета. Кое-кто в университете думает, что я буду выдвигать свою кандидатуру на должность ректора. Есть несколько человек в университете, а еще больше вне университета, кто хочет идти на должность ректора. Это известные люди", – сказал он.

Сам Гриценко отметил, что на пост ректора не претендует.