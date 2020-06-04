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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Минобразования прокомментировали обыски в Киевском университете

В Национальной полиции говорили, что обыски на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко были связаны с возможным получением взяток высшими должностными лицами вуза. Врио главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий заявила, что следственные действия с коррупцией не связаны.

В красный корпус Киевского университета приходили с обысками
В красный корпус Киевского университета приходили с обысками
Фото: depositphotos.com

Обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не были связаны с коррупцией. Об этом временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила 4 июня в эфире hromadske.

Она отметила, что университеты – автономные учреждения, и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете", – рассказала она.

Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов, добавила чиновница.

4 июня сотрудники полиции проводили обыск в главном корпусе КНУ. Агентство "Укринформ" сообщало, что документировали "противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов".

Теги: коррупция, обыск, КНУ, Национальная полиция, Минобразования, Любомира Мандзий
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