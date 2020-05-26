В общей сложности оперативники и следователи провели 45 обысков, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Киеве полицейские изъяли $400 тыс. "воровского общака". Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства. В совершении этого преступления полиция подозревает "вора в законе" по прозвищу Андрей Львовской, или Неделя.

Как отмечается, убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого, с которым он познакомился во время преступной деятельности.

"В дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени Андрей Львовский стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую сходку и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от своего компаньона. Тщательно спланировав преступление, вместе с другими лицами он убил мужчину. Через некоторое время Андрея Львовского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств", – пояснили в полиции.

По данным Нацполиции, через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, подозреваемого "короновали" и он получил статус "вора в законе". С тех пор он контролирует деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечает за криминальный "общак".

Правоохранители провели ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев тогдашних событий, проанализировали телефонные соединения и маршруты передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления. Благодаря этому, по утверждению полицейских, им удалось собрать обоснованные доказательства причастности Андрея Львовского к умышленному убийству своего бизнес-партнера.

В ходе проведения 45 негласных следственно-розыскных мероприятий установлено, что часть "общака" хранится в банковской ячейке одного из финансовых учреждений. Правоохранители изъяли данные средства, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, ценные вещи, записи "черновой" бухгалтерии и документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из окружения "вора в законе" к совершению ряда преступлений.

На основании собранных доказательств Андрею Львовскому заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск.

В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

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