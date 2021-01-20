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Детективы ГБР задержали в Мариуполе на взятке следователя полиции с сообщником

Следователь полиции и посредник требовали взятку, чтобы закрыть уголовное производство за дорожную аварию, в которой погиб человек.

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Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Фото: dbr.gov.ua

Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Мариуполе следователя полиции и посредника, которые вымогали деньги за избежание уголовного наказания за дорожную аварию со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР 19 января.

Мужчин задержали 18 января во время получения взятки в сумме 140 тыс. гривен у здания управления уголовного розыска в Мариуполе, сумму неправомерной выгоды изъяли, рассказали в Госбюро расследований.

По предварительной информации, 28-летний следователь вместе с посредником, бывшим работником полиции, требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя.

Сейчас сотрудники ГБР проводят следственно-розыскные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) и избрании меры пресечения.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Теги: смерть, авария, Мариуполь, деньги, взятка, подозрение, мужчины, ГБР
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