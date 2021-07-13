Директора Николаевской ТЭЦ отстранили на время проверки СБУ – ранее он давал интервью "Новороссии ТВ"

Как пишет "РБК-Украина", поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы Николаевской ТЭЦ.
По информации "НикВести", в 2020 году Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа". В конце сентября в социальной сети Facebook началось обсуждение его интервью для телеканала "Новороссия ТВ" в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе "внутренним конфликтом".
Несмотря на это, 8 июля этого года Клецова назначили директором Николаевской ТЭЦ.
В видеообращении, опубликованном в Facebook, Клецов извинился за интервью "Новороссии ТВ" и поездку в Донецк в разгар войны.
"Хотел бы раз и навсегда поставить точку в вопросе якобы моей антиукраинской позиции. Да, действительно, в 2015 году я активно выступал за прекращение вооруженного конфликта в Украине и за мирные переговоры. Но я несколько раз уже говорил, что мои действия в то время были обусловлены моим тяжелым эмоциональным состоянием, которое было связано с тем, что мои родные тогда проживали в городе Дебальцево", – сказал Клецов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.