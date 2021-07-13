Директора Николаевской ТЭЦ отстранили на время проверки СБУ – ранее он давал интервью "Новороссии ТВ"

Как пишет "РБК-Украина", поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы Николаевской ТЭЦ.

По информации "НикВести", в 2020 году Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа". В конце сентября в социальной сети Facebook началось обсуждение его интервью для телеканала "Новороссия ТВ" в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

Несмотря на это, 8 июля этого года Клецова назначили директором Николаевской ТЭЦ.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Клецов извинился за интервью "Новороссии ТВ" и поездку в Донецк в разгар войны.

"Хотел бы раз и навсегда поставить точку в вопросе якобы моей антиукраинской позиции. Да, действительно, в 2015 году я активно выступал за прекращение вооруженного конфликта в Украине и за мирные переговоры. Но я несколько раз уже говорил, что мои действия в то время были обусловлены моим тяжелым эмоциональным состоянием, которое было связано с тем, что мои родные тогда проживали в городе Дебальцево", – сказал Клецов.