Дневник оккупации херсонца Клочко: Беспокоят новости о "референдуме": если он пройдет, а результат известен заранее, не окажемся ли мы в России?

10 июля 2022 года, воскресенье

Жизнь простых людей свелась к выживанию. Купить продукты, лекарства, пройтись по улицам. Людей днем еще много, концентрируются возле рынка. Бросается в глаза, что подавляющее большинство прохожих – это пожилые люди. Очереди возле аптек, Пенсионного фонда.

На улицах много техники и вояк. Правда, с обеда их замещают росгвардейцы. Поэтому после обеда стараемся быть дома. Благо есть интернет, и на длинных волнах слушаем украинское радио. Его беспощадно глушат, волна колеблется, и проходят рашистские каналы. Вспомнилась моя юность, когда на приемнике "Спидола" мы пытались ловить "Голос Америки". Особенно любили вечер субботы, там всегда была свежая рок-музыка. Я открыл для себя много новых групп, некоторые из них стали культовыми и до сих пор в тренде. А прошло всего 50 лет... В какую бездну мы скатились за эти пять месяцев, это даже значительно хуже Советского Союза.



Беспокоят новости о "референдуме": если он пройдет, а результат известен заранее, не окажемся ли мы в России? Решили, что если такое случится, едем к дочери в Киев, здесь бросаем все. Вся наша жизнь сжалась до рюкзака с документами. Как в нашем возрасте начинать все с нуля?

Предыдущая запись в дневнике – 20 июня 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом