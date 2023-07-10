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Дневник оккупации херсонца Клочко: Беспокоят новости о "референдуме": если он пройдет, а результат известен заранее, не окажемся ли мы в России?

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Клочко: В какую бездну мы скатились за эти пять месяцев, это даже значительно хуже Советского Союза
Клочко: В какую бездну мы скатились за эти пять месяцев, это даже значительно хуже Советского Союза
Фото: ks.suspilne.media

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 10 июля 2022 года.

10 июля 2022 года, воскресенье

Жизнь простых людей свелась к выживанию. Купить продукты, лекарства, пройтись по улицам. Людей днем еще много, концентрируются возле рынка. Бросается в глаза, что подавляющее большинство прохожих  это пожилые люди. Очереди возле аптек, Пенсионного фонда.

На улицах много техники и вояк. Правда, с обеда их замещают росгвардейцы. Поэтому после обеда стараемся быть дома. Благо есть интернет, и на длинных волнах слушаем украинское радио. Его беспощадно глушат, волна колеблется, и проходят рашистские каналы. Вспомнилась моя юность, когда на приемнике "Спидола" мы пытались ловить "Голос Америки". Особенно любили вечер субботы, там всегда была свежая рок-музыка. Я открыл для себя много новых групп, некоторые из них стали культовыми и до сих пор в тренде. А прошло всего 50 лет... В какую бездну мы скатились за эти пять месяцев, это даже значительно хуже Советского Союза.

Беспокоят новости о "референдуме": если он пройдет, а результат известен заранее, не окажемся ли мы в России? Решили, что если такое случится, едем к дочери в Киев, здесь бросаем все. Вся наша жизнь сжалась до рюкзака с документами. Как в нашем возрасте начинать все с нуля?

Предыдущая запись в дневнике – 20 июня 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, оккупация, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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