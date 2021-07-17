"Долбо...бы выпендриваются". В Черкассах чиновница назвала ублюдками родителей, которые дали детям редкие имена

"По моему мнению, человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку. Надеюсь, что [заместитель городского головы] Анастасия Чубина справится с этим горе-руководителем", – отметил он.

Петрова в своем посте назвала редкие имена "херней и бессмысленным сочетанием букв".

"Наши имена – это славянская классика, а долбо...бам надо выпендриться. На каждом уровне в Украине есть своя прослойка общества, которая сдает ее интересы. Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", – написала Петрова.

Черкасский горсовет прокомментировал высказывание чиновницы. И.о. главы департамента образования и гуманитарной политики Богдан Белов в комментарии местному изданию "Прочерк" назвал ситуацию неприятной.

"Несмотря на то, что Faceboоk является площадкой для частных высказываний, но поскольку человек является руководителем, то мы с ним уже проводим определенную работу, назовем ее воспитательной. Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем, я уверен, таких комментариев не будет", – сказал Белов.

Петрова все же отредактировала комментарий и убрала нецензурные выражения.