"Духовную акушерку", которая помогала умершей в Ровно роженице, не накажут – директор роддома

Отказ роженицы из Ровно от медпомощи был сознательным решением, поэтому у правоохранителей претензий к "духовной акушерке" не будет. Если бы на месте доулы был врач с дипломом, то его бы наказали. Об этом заявил директор киевского родильного дома №5 Дмитрий Говсеев.

Смерть роженицы в Ровно, которая погибла в результате кровопотери, была практически предрешена. Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 2 февраля, заявил директор киевского родильного дома №5 Дмитрий Говсеев.

"Финал был предрешен заранее, потому что ситуация могла пойти по такому сценарию и она по нему пошла. Если бы роженица успела приехать или оказалась близко к родовспомогательному учреждению, которое могло оказать помощь, мы бы тогда о ней не говорили", – отметил гинеколог.

Он считает, что раз отказ от медпомощи был сознательным решением роженицы, претензий к "духовной акушерке" не будет.

"Я убежден, что у доулы на этот случай есть все необходимые бумаги: категорический отказ беременной от обследования, категорический отказ от нахождения в лечебном учреждении – и полное доверие между ними, и это решение было также подтверждено ее мужем. Поэтому если кто-то думает, что сейчас устроят большой процесс и кого-то накажут, то они ошибаются, этого не будет. Вот если бы там был врач с дипломом, то его бы после этого наказали", – сказал Говсеев.

По его словам, домашние роды может себе позволить лишь одна из пяти беременных, при этом она должна быть полностью здорова.

"Функция доулы, которая была в Ровно и бывает в других случаях, – не оказание медицинской помощи, а психологическая поддержка. Она должна научить правильно себя вести: расслабляться, задерживать дыхание или, наоборот, дышать, выбирать правильную позу, которая сможет уменьшить болевые ощущения, не более того. Рассчитывать на то, что люди, которые называют себя "духовными акушерками", или доулами, окажут необходимую помощь, совершенно неправильно", – подчеркнул доктор.

Жительница Ровно умерла 23 января в больнице, куда ее доставили через три часа после домашних родов. По информации главврача ровенского роддома Светланы Муравской, умершая была вегетарианкой и у нее была анемия.

Полиция открыла два уголовных производства – по факту смерти роженицы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой "несчастный случай") и за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 136 УК Украины). В полиции объяснили, что в момент родов с женщиной были ее муж, сестра и "духовная акушерка".