В Ровно умерла женщина после родов дома с "духовной акушеркой". Она три часа истекала кровью

В Ровно умерла женщина, которая решила рожать дома при помощи "духовной акушерки". В итоге у нее началось сильное кровотечение, а родные вызвали "скорую", лишь когда женщина потеряла сознание, спасти ее не удалось. Смерть роженицы расследует полиция.

23 января в Ровно от сильной кровопотери умерла роженица. Она решила рожать дома с помощью "духовной акушерки", сообщает местное издание "Рівне Юніан".

По данным журналистов, это была уже вторая беременность у женщины. Во второй раз она решила рожать дома, заранее договорившись с так называемой духовной акушеркой.

Женщина родила, но у нее началось сильное кровотечение, которое продолжалось три часа. Когда она потеряла сознание, родные вызвали "скорую", но спасти роженицу не удалось.

Главврач местного роддома Светлана Муравская рассказала Общественному, что умершая была вегетарианкой и у нее была анемия. Также она отметила, что от лечения и некоторых медицинских обследований в амбулаторных условиях женщина отказывалась.

"По словам родственников, женщина родила в 15.15 во время домашних родов. В роддом ее доставила "скорая" в 18.20 в агонизирующем состоянии, то есть практически мертвой. Спасти ее не удалось", – сообщила Муравская.

Врач добавила, что духовная акушерка – это человек без медицинского образования, который "считает, что умеет и знает, как принимать роды, как они должны проходить".

"Рівне Юніан" отмечает, что сын женщины жив, с ним все в порядке.

Полиция Ровенской области сообщила, что уже открыла дело по факту смерти роженицы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой "несчастный случай").