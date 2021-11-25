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Думал, что леденцы. В Житомирской области мальчик угостил одноклассников чистящим средством для труб

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Бытовую химию мальчик нашел дома на холодильнике
Бытовую химию мальчик нашел дома на холодильнике
Фото: pexels.com

В селе Дивочки Житомирской области одиннадцать учащихся местной гимназии отравились бытовой химией, которой их под видом сладостей угостил одноклассник. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба областной полиции.

"Предварительно, около полудня один из учащихся учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил его содержимым других школьников, считая, что это сладости. Спустя некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. В учебное заведение вызвали медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

У детей диагностировали химические ожоги полости рта и желудочно-кишечного тракта,  сообщает ТСН.

Мама мальчика утверждает, что чистящее средство лежало на холодильнике и она была убеждена, что сын не сможет его достать. Мальчик сначала не признался в содеянном.

"Сказали, что он принес в школу. Он ничего не говорил, уже сегодня стали спрашивать, и он признался. Он не говорил ничего, живот не болел", – сказала женщина.

Как сообщает ТСН, врачи утверждают, что химия нанесла серьезный вред здоровью школьников.

"Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение", – подчеркнул заведующий хирургическим отделением Житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.

Контекст:

Ежегодно более 45 тысяч детей и подростков по всему миру становятся жертвами случайных отравлений лекарствами, средствами бытовой химии и защиты растений и другими токсичными веществами сообщает  Центр общественного здоровья Украины. Наиболее опасными химические отравления являются для детей до 1 года. Также высокий показатель отравлений среди подростков старше 14 лет.

Теги: полиция, больница, отравление, дети, химия, врачи, Одноклассники, мальчик, диагноз
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