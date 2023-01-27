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"Думали, что это шутка". Американец украинского происхождения, передавший в наследство Залужному $1 млн, еще $2 млн пожертвовал Украинскому католическому университету

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В УКУ о пожертвовании Степанца узнали в конце 2022 года
В УКУ о пожертвовании Степанца узнали в конце 2022 года
Фото: Український католицький університет UCuniversity / Facebook

Американец украинского происхождения Григорий Степанец, известный тем, что передал в наследство главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному $1 млн, еще $2 млн пожертвовал Украинскому католическому университету (УКУ).

Об этом 25 января Zaxid.net сообщили в УКУ.

Отмечается, что в университете о пожертвовании узнали в конце 2022 года, когда в УКУ написала юридическая компания, которая занималась распоряжением наследством.

"Мы сначала не поверили, думали, что это шутка", – рассказала проректор УКУ Наталья Климовская.

Она выразила благодарность Степанцу, с которым в УКУ не были знакомы.

"Хотим связаться с его дочерью, чтобы больше узнать о нем, возможно, он имел свое видение использования денег", – отметила Климовская.

По ее словам, решение об использовании крупных сумм средств в УКУ принимает сенат – совещательный совет.

Zaxid.net пишет, что пожертвование Степанца является самым большим среди тех, которые были завещаны на частный университет после смерти.

По данным издания, Степанец родился в 1938 году в Виннице. Учился в Московском госуниверситете имени Ломоносова, получил степень магистра математики и химии, а также степень кандидата наук по физической химии.

Подвергся преследованиям от КГБ после того, как подписал письмо в поддержку диссидентов.

В 1989 году Степанец уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.

Контекст:

О том, что Залужный получил наследство от Степанца, написала 24 января американская газета The New York Times. Всю полученную сумму – $1 млн – Залужный в январе пожертвовал на Вооруженные силы Украины.

Теги: США, Microsoft, Украина, смерть, преследования, пожертвование, КГБ, наследство, Украинский католический университет
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