"Думали, что это шутка". Американец украинского происхождения, передавший в наследство Залужному $1 млн, еще $2 млн пожертвовал Украинскому католическому университету

Об этом 25 января Zaxid.net сообщили в УКУ.
Отмечается, что в университете о пожертвовании узнали в конце 2022 года, когда в УКУ написала юридическая компания, которая занималась распоряжением наследством.
"Мы сначала не поверили, думали, что это шутка", – рассказала проректор УКУ Наталья Климовская.
Она выразила благодарность Степанцу, с которым в УКУ не были знакомы.
"Хотим связаться с его дочерью, чтобы больше узнать о нем, возможно, он имел свое видение использования денег", – отметила Климовская.
По ее словам, решение об использовании крупных сумм средств в УКУ принимает сенат – совещательный совет.
Zaxid.net пишет, что пожертвование Степанца является самым большим среди тех, которые были завещаны на частный университет после смерти.
По данным издания, Степанец родился в 1938 году в Виннице. Учился в Московском госуниверситете имени Ломоносова, получил степень магистра математики и химии, а также степень кандидата наук по физической химии.
Подвергся преследованиям от КГБ после того, как подписал письмо в поддержку диссидентов.
В 1989 году Степанец уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.
О том, что Залужный получил наследство от Степанца, написала 24 января американская газета The New York Times. Всю полученную сумму – $1 млн – Залужный в январе пожертвовал на Вооруженные силы Украины.