Двое подозреваемых в поджоге авто программы "Схемы" объявлены в розыск – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители нашли "неопровержимые доказательства" причастности подозреваемых к поджогу автомобиля, который использовали журналисты программы "Схемы".

Аваков сообщил, что двое подозреваемых в поджоге авто "Схем" объявлены в розыск Фото: Arsen Avakov / Twitter

Правоохранители объявили в розыск двух из четверых подозреваемых в поджоге автомобиля, который использовали журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). Об этом заявил на брифинге 26 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Трансляция велась на странице Национального банка Украины в YouTube.

"Сегодня утром работники Нацполиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы". После обысков нашли неопровержимые доказательства [их причастности к преступлению]. Один из них – это житель Луганска, его сообщник – киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск", – сказал он.

Аваков заверил, что полиция считает нападение на журналистов "особым видом преступления, к которому государство должно относиться с особым тщанием".

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Сегодня утром Аваков сообщил о задержании одного из подозреваемых.