Двое судей, освободивших харьковского сепаратиста Апухтина, ушли в отставку

Судьи Харьковского апелляционного суда Петр Гришин и Владимир Протасов в декабре 2017 года сняли обвинения в призывах к насильственному свержению государственной власти с координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина и освободили его в зале суда. Позже Апухтина обменяли на украинских заложников, которых боевики удерживали на Донбассе.

Высший совет правосудия уволил судей Харьковского апелляционного суда Петра Гришина и Владимира Протасова. Об этом говорится в решении ВСП (.doc) по итогам заседания 19 мая.

И Гришин, и Протасов были уволены в связи с подачей заявления об отставке.

В декабре 2017 года судейская коллегия Харьковского апелляционного суда, в которую входили Гришин и Протасов, сняла обвинение в призывах к насильственному свержению государственной власти в Украине с одного из лидеров харьковских сепаратистов, координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина, оставив в силе приговор за организацию массовых беспорядков в апреле 2014 года.

Срок предварительного заключения обвиняемого с 30 апреля по 7 мая 2014 года и с 19 декабря 2014 года по 20 июня 2017 года согласно "закону Савченко" засчитали как один день за два, с 21 июня по 20 декабря 2017 года – как один за один. Апухтин был освобожден в зале суда.

Спустя неделю после освобождения Апухтина и еще 305 человек обменяли на 74 граждан Украины, которых удерживали боевики "ЛДНР".