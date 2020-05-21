Двое судей, освободивших харьковского сепаратиста Апухтина, ушли в отставку

Высший совет правосудия уволил судей Харьковского апелляционного суда Петра Гришина и Владимира Протасова. Об этом говорится в решении ВСП (.doc) по итогам заседания 19 мая.
И Гришин, и Протасов были уволены в связи с подачей заявления об отставке.
В декабре 2017 года судейская коллегия Харьковского апелляционного суда, в которую входили Гришин и Протасов, сняла обвинение в призывах к насильственному свержению государственной власти в Украине с одного из лидеров харьковских сепаратистов, координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина, оставив в силе приговор за организацию массовых беспорядков в апреле 2014 года.
Срок предварительного заключения обвиняемого с 30 апреля по 7 мая 2014 года и с 19 декабря 2014 года по 20 июня 2017 года согласно "закону Савченко" засчитали как один день за два, с 21 июня по 20 декабря 2017 года – как один за один. Апухтин был освобожден в зале суда.
Спустя неделю после освобождения Апухтина и еще 305 человек обменяли на 74 граждан Украины, которых удерживали боевики "ЛДНР".