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Экс-сотрудник "Букв" утверждает, что владельцы издания в 2019-м "делали из Зеленского наркомана"

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Бывший SMM-щик "Букв" Волков (на фото) заявил, что владельцы издания причастны к черному пиару в отношении Зеленского
Бывший SMM-щик "Букв" Волков (на фото) заявил, что владельцы издания причастны к черному пиару в отношении Зеленского
Фото: Vladislav Volkov / Facebook

Владельцы издания "Буквы" причастны к пиар-кампании по очернению кандидата в президенты Владимира Зеленского в ходе выборов главы государства в 2019 году. Об этом в Facebook 20 декабря написал бывший сотрудник издания Владислав Волков.

"Помните, как между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года интернет заполонили месседжи "Слуга Урода" и "Зеленский – наркоман"? Сегодня бытует мнение, что именно эта грязная кампания и агрессивная риторика лишили пятого президента шансов на переизбрание и маргинализировали его аудиторию. Но тогда команда [Петра] Порошенко строила на этих месседжах избирательную кампанию, а сам он призвал Зеленского сдать анализы. Но не задумывались ли вы, что же это за технологи делали из Зеленского наркомана?" – спросил Волков.

Он утверждает, что печатью листовок и распространением этих месседжей в соцсетях занимались владельцы издания "Буквы".

"Для заказчика все выглядело, пожалуй, дорого. Но по факту было довольно скромно: листовки с "Зе_наркоманом" печатал брат [главреда "Букв"] Петра [Терентьева], а сам он давал указание развешивать их по городу SMM-щикам. Чтобы сильно не запариваться, просил сделать несколько десятков фото – будто листовки висят по всему городу. Заказчикам отправлял, рассказывая о многотысячных тиражах", – заявил Волков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2268296070002199&id=100004654840615

Контекст:

"Буквы" – общественно-политическое и экономическое интернет-издание, публикуется на украинском и английском языках. Соучредителями издания являются медиаменеджеры Петр Терентьев и Екатерина Рошук.

23 ноября 2021 года на Facebook-странице "Букв" появился пост от нескольких редакторов и SMM-щиков, которые сообщили о своем увольнении. Причиной увольнения они назвали токсичную атмосферу, буллинг, постоянные оскорбления и необоснованные обвинения. Также журналисты заявили, что главред издания Терентьев от имени СМИ пишет в Facebook агрессивные сообщения в адрес комментаторов.

Впоследствии "Буквы" заявили, что это сообщение опубликовал SMM-менеджер, который занял у Терентьева $2 тыс. и не вернул $1,4 тыс. "Заявление от имени редакции мы расцениваем как атаку на издание, целью которой может быть банальное желание не возвращать долг", – утверждали в "Буквах".

Теги: СМИ, Украина, Владимир Зеленский, журналисты, выборы президента Украины 2019
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