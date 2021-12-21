Экс-сотрудник "Букв" утверждает, что владельцы издания в 2019-м "делали из Зеленского наркомана"

"Помните, как между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года интернет заполонили месседжи "Слуга Урода" и "Зеленский – наркоман"? Сегодня бытует мнение, что именно эта грязная кампания и агрессивная риторика лишили пятого президента шансов на переизбрание и маргинализировали его аудиторию. Но тогда команда [Петра] Порошенко строила на этих месседжах избирательную кампанию, а сам он призвал Зеленского сдать анализы. Но не задумывались ли вы, что же это за технологи делали из Зеленского наркомана?" – спросил Волков.
Он утверждает, что печатью листовок и распространением этих месседжей в соцсетях занимались владельцы издания "Буквы".
"Для заказчика все выглядело, пожалуй, дорого. Но по факту было довольно скромно: листовки с "Зе_наркоманом" печатал брат [главреда "Букв"] Петра [Терентьева], а сам он давал указание развешивать их по городу SMM-щикам. Чтобы сильно не запариваться, просил сделать несколько десятков фото – будто листовки висят по всему городу. Заказчикам отправлял, рассказывая о многотысячных тиражах", – заявил Волков.
"Буквы" – общественно-политическое и экономическое интернет-издание, публикуется на украинском и английском языках. Соучредителями издания являются медиаменеджеры Петр Терентьев и Екатерина Рошук.
23 ноября 2021 года на Facebook-странице "Букв" появился пост от нескольких редакторов и SMM-щиков, которые сообщили о своем увольнении. Причиной увольнения они назвали токсичную атмосферу, буллинг, постоянные оскорбления и необоснованные обвинения. Также журналисты заявили, что главред издания Терентьев от имени СМИ пишет в Facebook агрессивные сообщения в адрес комментаторов.
Впоследствии "Буквы" заявили, что это сообщение опубликовал SMM-менеджер, который занял у Терентьева $2 тыс. и не вернул $1,4 тыс. "Заявление от имени редакции мы расцениваем как атаку на издание, целью которой может быть банальное желание не возвращать долг", – утверждали в "Буквах".