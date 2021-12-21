Экс-сотрудник "Букв" утверждает, что владельцы издания в 2019-м "делали из Зеленского наркомана"

"Помните, как между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года интернет заполонили месседжи "Слуга Урода" и "Зеленский – наркоман"? Сегодня бытует мнение, что именно эта грязная кампания и агрессивная риторика лишили пятого президента шансов на переизбрание и маргинализировали его аудиторию. Но тогда команда [Петра] Порошенко строила на этих месседжах избирательную кампанию, а сам он призвал Зеленского сдать анализы. Но не задумывались ли вы, что же это за технологи делали из Зеленского наркомана?" – спросил Волков.

Он утверждает, что печатью листовок и распространением этих месседжей в соцсетях занимались владельцы издания "Буквы".

"Для заказчика все выглядело, пожалуй, дорого. Но по факту было довольно скромно: листовки с "Зе_наркоманом" печатал брат [главреда "Букв"] Петра [Терентьева], а сам он давал указание развешивать их по городу SMM-щикам. Чтобы сильно не запариваться, просил сделать несколько десятков фото – будто листовки висят по всему городу. Заказчикам отправлял, рассказывая о многотысячных тиражах", – заявил Волков.