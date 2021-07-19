Эпидемиолог Виноград: Наибольший риск для Украины – завоз новых вариантов коронавируса из Турции, Египта, Европы, куда полетело множество россиян

Виноград: Страны с хорошей системой контроля будут показывать, что у них все плохо, страны со слабой системой – что все хорошо Скриншот: Shuster online / YouTube

"Наибольший риск для Украины – завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы, куда полетело большое количество россиян. Происходит перемешивание, когда встречаются значительные потоки людей из разных регионов. И тут многое зависит от того, как люди себя защищают. Массовые собрания вроде Евро 2020 уже показали: кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", – заявила Виноград.

Доктор подчеркнула, что штамм "Дельта" отличает высокая заразность.

"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", – пояснила эпидемиолог.

Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его. Полный текст интервью

Еще одной существенной проблемой, по мнению Виноград, остается низкий уровень выявления вируса.

"Люди привыкают к угрозе и больше не обращаются к врачам. Особенно сельское население. Умер человек, похоронили. А почему умер, никто не задумывается. Поэтому нет полноценного понимания ситуации. К слову, так обстоят дела во всех странах. Страны с хорошей системой контроля будут показывать, что у них все плохо, страны со слабой системой – что все хорошо. У нас также все будет зависеть от того, как сработает система регистрации случаев заражения. У нас же фиксируют только случаи, подтвержденные ПЦР. Но тест-системы не всегда распознают вирус. Изначально была проблема: ПЦР давали результат с погрешностью 20–30% плюс-минус. Так и остается сегодня. А у вируса происходят активные изменения, тесты могут это пропускать", – рассказала собеседница.