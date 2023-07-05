"Это самая тяжелая группа". От COVID-19 сейчас умирают в основном пожилые непривитые люди – главный санврач Украины

По его словам, после майского решения Всемирной организации здравоохранения о прекращении чрезвычайной ситуации COVID-19 стал не острой, но постоянной проблемой здравоохранения. Каждый эпидемический сезон эпидемиологи обновляют вакцину против гриппа, учитывая циркулирующие штаммы. Похожая ситуация будет происходить вокруг SARS-CoV-2, считает Кузин.
"Мы понимаем, что болезнь имеет определенную сезонность, которая напоминает острые респираторные вирусные инфекции и обычный грипп. То есть ожидаемо, что осенью количество подтвержденных случаев начнет расти. И чтобы не допустить сезонных всплесков, надо вакцинироваться. На сегодня на уровне страны есть более 7 млн доз вакцины, в том числе и детской", – сказал главный санврач страны.
Он сообщил, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 996 новых подтвержденных случаев болезни, 16 человек умерли. Неделей ранее было обнаружено 1308 больных при 20 летальных исходах.
"В основном это люди в возрасте 60+ лет, часто не вакцинированы. Это самая сложная группа, которую будут забирать с собой очередные волны из-за отсутствия вакцинации и тяжелого течения. Поэтому для них вакцинация – это важный компонент защиты", – добавил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 21 июня 2023 года, в Украине подтвердили более 5,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 112,4 тыс. пациентов.
В начале марта в Украине подтвердили наличие штамма коронавируса Omicron XBB.1.5 ("Кракен") в шести областях.