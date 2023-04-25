"COVID-19 никуда не исчез". Кабмин Украины продлил карантин

"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. Из-за коронавируса мы еженедельно теряем около 100 человек. И хотя в целом есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя", – сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что увеличение количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно ожидать этой весной.
"Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня охвата вакцинацией населения", – добавил он.
Пресс-служба Кабмина отметила, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 25 апреля 2023 года, в Украине подтвердили более 5,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 112 тыс. пациентов.
По состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили более 16 млн человек, две дозы – 15,4 млн. Более 3 млн украинцев получили первую бустерную дозу, 2,9 млн – вторую, сообщили в Кабмине.