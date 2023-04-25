ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"COVID-19 никуда не исчез". Кабмин Украины продлил карантин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Еженедельно из-за коронавируса в Украине умирает около 100 человек, сообщил главный санитарный врач
Еженедельно из-за коронавируса в Украине умирает около 100 человек, сообщил главный санитарный врач
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин из-за COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. Из-за коронавируса мы еженедельно теряем около 100 человек. И хотя в целом есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя", – сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что увеличение количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно ожидать этой весной.

"Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня охвата вакцинацией населения", – добавил он.

Пресс-служба Кабмина отметила, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 25 апреля 2023 года, в Украине подтвердили более 5,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 112 тыс. пациентов.

По состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили более 16 млн человек, две дозы – 15,4 млн. Более 3 млн украинцев получили первую бустерную дозу, 2,9 млн – вторую, сообщили в Кабмине.

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, карантин, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
Галина ГРИШИНА
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
Галина ГРИШИНА
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (220228)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (97705)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (51267)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (47715)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (31068)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (30986)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (25610)
8
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц (22946)
 
 
 
 