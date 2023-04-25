"COVID-19 никуда не исчез". Кабмин Украины продлил карантин

Еженедельно из-за коронавируса в Украине умирает около 100 человек, сообщил главный санитарный врач Фото: depositphotos.com

"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. Из-за коронавируса мы еженедельно теряем около 100 человек. И хотя в целом есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя", – сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что увеличение количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно ожидать этой весной.

"Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня охвата вакцинацией населения", – добавил он.

Пресс-служба Кабмина отметила, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.