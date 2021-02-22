Европейцы считают, что в Украине осталась одна проблемная колония – Малюська

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, существует идея внедрить в тюрьмах видеокамеры с целью избавиться от проблемы пыток.

Европейская комиссия противодействия пыткам, которая побывала в Украине, сделала вывод, что ситуация в стране стала "намного лучше, чем было всегда". Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля.

"Европейцы считают, что осталась единственная проблемная колония – №77 [в Бердянске Запорожской области]. Известно, что там делали четыре-пять лет назад: кто был пострадавшим, над кем издевались. Последние два года никакими уголовными производствами, никакими проверками ни пострадавших, ни виновников не находили. Или они хорошо прячутся, или их запугивают", – сказал он.

По словам министра, этого удалось достичь благодаря тому, что "кого-то уволили, кого-то перевели на другую работу, не связанную с общением с людьми, для кого-то просто сработало указание такого не допускать".

"Вопрос пыток есть. Проблема есть, я ее не вычеркиваю, но она иногда преувеличивается. У нас есть "красные" и "черные" тюрьмы. "Черные" полностью контролируются криминалитетом. "Красные" вовсе не контролируются криминалитетом, там полностью власть у администрации учреждений. Так вот, в пытках всегда обвиняют "красные" тюрьмы, но надо понимать, что "черная" тюрьма – это генератор крупных коррупционных преступных средств. Там есть все что угодно: наркотики, угрозы, рэкет и все остальное", – объяснил Малюська.

Он подчеркнул, что в Украине борются с насилием.

"У нас есть идея внедрить видеокамеры, которые фиксировали бы поведение каждого сотрудника, но всегда часть этой истории бывает проплаченной коммуникационной компанией с дискредитацией вообще института "красных" тюрем", – отметил Малюська.

Всего в Украине функционирует 188 учреждений из системы исполнения наказаний.