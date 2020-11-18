Филарет: Если у нас Верховная Рада будет выступать за однополые браки, то мы не будем выбирать таких депутатов

Бог допустил такое зло, как коронавирус, чтобы наказать за различные грехи вроде однополых браков и чтобы "обратить людей к себе". Такое мнение высказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью "Українським новинам" заявил, что будет бороться "до последнего", чтобы в Украине не были легализованы однополые браки.

"Я категорически против [однополых браков], потому что Господь за этот грех уничтожил Содом и Гоморру. И я должен защищать божественное учение, а не приспосабливаться к тому, как грешные люди искажают нормальный образ жизни. Я к этому не должен приспосабливаться, я не приспосабливался к советскому безбожию, поэтому выступаю против и однополых браков, и всего, что делается против христианского и нравственного учения", – отметил Филарет.

Он сказал, что депутатам Европарламента раньше говорил, что Украина никогда не согласится на легализацию однополых браков.

"И если у нас Верховная Рада будет выступать за однополые браки, то мы не будем выбирать таких депутатов", – отметил патриарх.

Он заявил, что коронавирусом бог наказывает человечество, в том числе, "за эти однополые браки".

"Коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог допустил. И возникает вопрос, почему бог допустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог допустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой – чтобы обратить людей к себе. Когда человек страдает от коронавируса и чувствует, что может умереть, будет ли он обращаться к богу? Будет. И, несмотря на то, что он готов умереть, но умереть с богом. Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, господь допускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки. Но грехов много. Ну, например, коррупция – грех? Не меньший, чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает так же. И за это господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему", – добавил Филарет.

В марте патриарх уже говорил, что однополые браки – причина коронавируса.

В 2018 году Филарет утверждал, что церковь и украинский народ не поддерживают однополые браки.

Вспышка болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.