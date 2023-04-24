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Фонд ООН открыл в Украине девять центров помощи спасенных. Какие они предоставляют услуги и где работают?

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Центр помощи спасенным в Мукачево
Центр помощи спасенным в Мукачево
Фото: ukraine.unfpa.org

Фонд народонаселения ООН в Украине (UNFPA) – одна из международных организаций, которые предоставляют помощь вынужденно перемещенным лицам, его сотрудники оказывают социально-психологическую поддержку в центрах помощи спасенных в девяти городах Украины.

Об этом 23 апреля напомнила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В этих центрах можно получить консультации по юридическим вопросам, медицинской и гуманитарной помощи, государственным выплатам, временному приюту, а также психологическую поддержку, говорится в релизе.

В сообщении на сайте UNFPA по случаю открытия девятого центра, состоявшегося 12 апреля, сказано, что "это место, где юристы помогут решить любые вопросы с оформлением, восстановлением, получением документов, психологи предоставят консультации, а кейс-менеджеры помогут решить индивидуальные случаи, с которыми столкнулись пострадавшие от войны". 

В центрах помогают разобраться с вопросами, связанными с получением гуманитарной помощи, поиском жилья и работы, оформлением детей в школу. 

"Важный аспект, которым компетентно занимаются работники Центра помощи спасенным – это психологическая помощь и реабилитация. В сложных случаях, в частности сексуального насилия, специалисты центра долгосрочно помогают пострадавшим побороть посттравматический синдром и восстановиться", – говорится в релизе UNFPA.

В Украине сейчас работает девять таких центров (включая два мобильных): 

  • Полтава – ул. Соборности, 58, 2-й этаж, тел.: 097 944 96 01, 099 014 74 45, понедельник – пятница с 9.00 до 15.30;
  • Запорожье – просп. Соборный, 106, тел.: 050 463 16 29, понедельник – суббота с 9.00 до 16.00;
  • Львов – Львовский дворец искусств, ул. Николая Коперника, 17, тел.: 067 600 32 69, 050 777 22 19, понедельник – пятница с 10.00 до 18.00;
  • Днепр – просп. Дмитрия Яворницкого, 68б, тел.: 099 245 21 21, понедельник – пятница с 9.00 до 16.00;
  • Киев – ул. Радужная, 6а, тел.: 066 170 48 90, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 15.00;
  • Черновцы – ул. Главная, 128, тел.: 098 090 39 97, понедельник – пятница с 10.00 до 18.00;
  • Мукачево – пл. Духновича, 2 (в помещении ЦПАП), тел.: 050 815 90 49, понедельник – пятница с 8.00 до 18.00;
  • Херсон – мобильный центр, тел.: 050 626 13 79, понедельник – пятница с 9.00 до 16.00;
  • Харьков – мобильный центр, тел.: 068 577 79 13, среда – воскресенье с 9.00 до 18.00.

Открытие еще двух фонд ООН 12 апреля анонсировал в ближайшее время.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: помощь, юрист, гуманитарная помощь, реабилитация, перемещенные лица, реинтеграция, война России против Украины, психолог
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