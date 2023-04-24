Фонд ООН открыл в Украине девять центров помощи спасенных. Какие они предоставляют услуги и где работают?

Об этом 23 апреля напомнила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В этих центрах можно получить консультации по юридическим вопросам, медицинской и гуманитарной помощи, государственным выплатам, временному приюту, а также психологическую поддержку, говорится в релизе.
В сообщении на сайте UNFPA по случаю открытия девятого центра, состоявшегося 12 апреля, сказано, что "это место, где юристы помогут решить любые вопросы с оформлением, восстановлением, получением документов, психологи предоставят консультации, а кейс-менеджеры помогут решить индивидуальные случаи, с которыми столкнулись пострадавшие от войны".
В центрах помогают разобраться с вопросами, связанными с получением гуманитарной помощи, поиском жилья и работы, оформлением детей в школу.
"Важный аспект, которым компетентно занимаются работники Центра помощи спасенным – это психологическая помощь и реабилитация. В сложных случаях, в частности сексуального насилия, специалисты центра долгосрочно помогают пострадавшим побороть посттравматический синдром и восстановиться", – говорится в релизе UNFPA.
В Украине сейчас работает девять таких центров (включая два мобильных):
Открытие еще двух фонд ООН 12 апреля анонсировал в ближайшее время.