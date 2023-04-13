Помощь внутренне перемещенным лицам. В Минсоцполитики рассказали, что делать, если выплаты не начисляют

Выплаты на проживание для ВПЛ составляют 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех остальных Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины проинформировала 13 апреля, отвечая на вопрос, в течение какого периода времени ВПЛ может получить эти средства.

"Если вы подали заявление на получение помощи на проживание для ВПЛ и вам были назначены выплаты, то следует ожидать зачисления средств. Срок зачисления зависит от того, когда "Ощадбанк" по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Как только это произойдет, средства будут зачислены на счет, который вы указали при подаче заявления", – рассказали в министерстве.

Согласно релизу, дольше двух месяцев этот процесс длиться не может.

"Если вы подали документы на помощь проживания ВПЛ и более двух месяцев не получаете помощь – обязательно обратитесь в орган соцзащиты, где оформляли справку ВПЛ и помощь. Бывают случаи, когда банк не может засчитать средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении", – сообщили в Минсоцполитики.

Помощь на проживание ВПЛ выплачивается ежемесячно по 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью и по 2 тыс. грн – на остальных граждан, говорится в релизе на сайте Кабмина. Получить справку ВПЛ и подать заявку на получение помощи можно в приложении "Дія", также можно обращаться в органы соцзащиты, центры предоставления административных услуг или к уполномоченным лицам сельских, поселковых, городских советов, отметили в правительстве.