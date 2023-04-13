ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Помощь внутренне перемещенным лицам. В Минсоцполитики рассказали, что делать, если выплаты не начисляют

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выплаты на проживание для ВПЛ составляют 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для всех остальных
Выплаты на проживание для ВПЛ составляют 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех остальных
Фото: depositphotos.com

Сроки начисления финансовой помощи на проживание внутренне перемещенным лицам зависят от того, когда государственный "Ощадбанк" перечислит назначенную помощь в банк получателя.

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины проинформировала 13 апреля, отвечая на вопрос, в течение какого периода времени ВПЛ может получить эти средства. 

"Если вы подали заявление на получение помощи на проживание для ВПЛ и вам были назначены выплаты, то следует ожидать зачисления средств. Срок зачисления зависит от того, когда "Ощадбанк" по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Как только это произойдет, средства будут зачислены на счет, который вы указали при подаче заявления", – рассказали в министерстве. 

Согласно релизу, дольше двух месяцев этот процесс длиться не может. 

"Если вы подали документы на помощь проживания ВПЛ и более двух месяцев не получаете помощь – обязательно обратитесь в орган соцзащиты, где оформляли справку ВПЛ и помощь. Бывают случаи, когда банк не может засчитать средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении", – сообщили в Минсоцполитики.

Помощь на проживание ВПЛ выплачивается ежемесячно по 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью и по 2 тыс. грн – на остальных граждан, говорится в релизе на сайте Кабмина. Получить справку ВПЛ и подать заявку на получение помощи можно в приложении "Дія", также можно обращаться в органы соцзащиты, центры предоставления административных услуг или к уполномоченным лицам сельских, поселковых, городских советов, отметили в правительстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ощадбанк, инвалидность, деньги, финансовая помощь, перемещенные лица, выплаты, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
Галина ГРИШИНА
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (76988)
2
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (56966)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (56325)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (53592)
5
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (53408)
6
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (52649)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (43219)
8
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (42396)
 
 
 
 