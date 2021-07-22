Фонд Рината Ахметова открыл дверь в мирное лето для детей Донбасса

"Проект стартовал в 2015 году. За это время порядка 4500 детей Донбасса оздоровились во время летнего отдыха. В 2015 году стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Пережитые стрессы, потрясения, ужасы не могли не оставить глубокий след в их душах. Психологи Фонда Рината Ахметова забили тревогу: если не освободить детей от оков переживаний, в будущем все это аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Так появился проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето", – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

В этом проекте с детьми работают опытные психологи, прошедшие курс обучения "Травма войны", организованный Фондом в 2014 году.

Фото: akhmetovfoundation.org

На сегодняшний день Ринат Ахметов – единственный благотворитель в Украине, который системно и масштабно помогает детям Донбасса. Фонд первым стал оказывать психологическую помощь детям, живущим по обе стороны линии соприкосновения, и детям-переселенцам.

Основная задача проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" – поддержка детей Донбасса во время летних каникул. Психологи проекта помогают им справиться с трудностями, которые возникли вследствие ранения или тяжелой психологической травмы войны. Это очень важно, потому что такая травма имеет некоторый отсроченный эффект. Драматическое событие могло произойти три – пять лет назад, и какое-то время травма не дает о себе знать. Но сложность заключается в том, что последствия обязательно наступают. И отложенные последствия, как правило, сложнее, чем та травма, которая была сразу отработана с помощью психолога.

В 2021 году проект стартовал 19 июля. В его рамках 115 детей отдохнут и пройдут курс психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини" в Святогорске (Донецкая область).

Фото: akhmetovfoundation.org

Родители, которые могут наблюдать за отдыхом своих детей в соцсетях, уже пишут восторженные отклики:

"Дай Бог всем организаторам и Ринату Леонидовичу крепкого здоровья! Дети в восторге, все нравится!" – написала Ольга Османова.

"Спасибо за настоящее лето в веселом детском лагере!" – отметила Нина Бондарь.

В этом году одной из новинок проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" станет активность "Кино Кэмп". Участники научатся снимать видеоистории, брать интервью, обучатся сценарному и актерскому мастерству, освоят базовые упражнения по технике речи, а также приобретут навыки в таких профессиях, как оператор, режиссер, продюсер, ведущий, видеоблогер. А самое главное – смогут снять историю о том, как события на Донбассе изменили их жизнь. Наряду с работой психологов во время проекта это поможет детям преодолеть неуверенность в себе и рассказать о своих страхах. Лучшие истории войдут в Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Музей – это первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. В него уже вошли более 2 тысяч историй, а до 2025 года Фонд планирует собрать 100 тысяч.

Фото: akhmetovfoundation.org

Церемонию открытия можно посмотреть на видео.

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