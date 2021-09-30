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Фонд Рината Ахметова помог почти 10 тысячам детей-сирот обрести новую семью

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В преддверии праздника Фонд Рината Ахметова провел тренинг для усыновителей, приемных родителей и опекунов
В преддверии праздника Фонд Рината Ахметова провел тренинг для усыновителей, приемных родителей и опекунов
Фото: akhmetovfoundation.org

Сегодня, в последний день сентября, в Украине отмечается День усыновления. В 2008 году произошло беспрецедентное событие – заработал первый Всеукраинский портал национального усыновления "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Помощь детям всегда была и остается среди приоритетов Фонда.

Традиционно в преддверии праздника Фонд Рината Ахметова провел тренинг для усыновителей, приемных родителей и опекунов. Ключевая цель тренинга – научить их правильно мотивировать приемных и усыновленных детей к обучению, саморазвитию и дисциплине. Тренером мероприятия стала эксперт Фонда, известный специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Любовь Лориашвили. Лекционная и практическая части тренинга были сформированы с учетом собранных пожеланий участников. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Всегда жду ваших тренингов и радуюсь им. Хотелось бы больше встреч, потому что они вдохновляют и наполняют", – говорит приемная мама Наталья Басараб.

За время существования программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" стала лидером национального усыновления, изменила отношение общества к проблеме сиротства и сделала табуированную тему усыновления трендом. А главное – помогла почти 10 000 детей из интернатов обрести родителей, дом и семейное тепло.

"Программа "Сиротству – нет!" не имеет аналогов в Украине. С 2008 года Фонд способствовал созданию 41-го детского дома семейного типа, которые взяли на воспитание более 400 детей по всей стране. На сегодня в Украине функционируют 1235 ДДСТ. Более 10 лет программа проводит тренинги для усыновителей, поддерживает воспитанников интернатов, помогает ДДСТ и популяризирует в обществе семейные формы воспитания", – рассказывает руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Все годы работы суть программы остается неизменной – помочь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, найти счастье в новой семье. А также показать, что приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг. "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" работает в тесном сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины, областными службами по делам детей и службой по делам детей города Киева. 

Фонд Рината Ахметова делает все возможное для того, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье, вместе с тем способствуя национальному усыновлению и оказывая поддержку семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Теги: Ринат Ахметов, интернат, усыновление, Фонд Рината Ахметова, дети, семья, ребенок, родители
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