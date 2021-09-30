В Украине за пять лет число усыновлений сократилось в 2,5 раза – "Украинская сеть за права ребенка"

На учете на усыновление в Украине состоят 17 тыс. детей Фото: pixabay.com

Касьянова отметила, что на количество усыновлений детей влияют, в частности, такие факторы, как "неутешительная социально-экономическая ситуация, коронавирусная пандемия, которая препятствовала надлежащему проведению занятий для усыновителей", и ситуация с административной реформой.

"Функция усыновления и семейных форм воспитания не была передана из районов на уровень объединенных территориальных общин, более того, некоторые районы были расформированы. Да и не в каждой ОТГ есть такая служба – орган, который принимает документы от усыновителей", – объяснила она.

Глава "Украинской сети за права ребенка" считает, что усыновленными могли бы стать 40% воспитанников домов ребенка.

Радио отмечает, что в Министерстве социальной политики Украины на централизованном учете на усыновление находятся порядка 17 тыс. детей.