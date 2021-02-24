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Фонд Рината Ахметова уже год помогает Украине бороться с эпидемией COVID-19

Фонд начал проект национального масштаба "Борьба с COVID-19 в Украине" практически с самых первых дней эпидемии – с помощи эвакуированным из Уханя.

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Помощь Рината Ахметова получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах
Помощь Рината Ахметова получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах
Фото: akhmetovfoundation.org

Коронавирус SARS-CoV-2 и вызванная им болезнь COVID-19 стала испытанием для систем здравоохранения по всему миру. В Украине особенно нелегко в борьбе с эпидемией пришлось регионам. 22 февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова одним из первых оказал помощь украинцам, эвакуированным из Уханя, откуда вирус начал распространяться по миру.

С отправки гуманитарного груза в Новые Санжары, куда на карантин поместили вернувшихся из Китая, а также с открытия линии психологической поддержки для эвакуированных и их родных начался проект Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"А дальше началась большая и системная работа в тесной координации с Министерством здравоохранения, – рассказывает член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко. – Ринат Ахметов выделил на борьбу с инфекцией более 300 миллионов гривен. Мы получили перечень главных медицинских потребностей и вышли на международные рынки медицинского оборудования. За каждый аппарат ИВЛ, за каждый кислородный концентратор, за каждую коробку тестов приходилось конкурировать с десятками других покупателей, среди которых были целые государства. Это была жесточайшая конкуренция. Но мы смогли закупить и передать в опорные больницы всех регионов Украины свыше 200 аппаратов ИВЛ, 155 кислородных концентраторов, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Этот проект всего за год работы стал самой большой, масштабной и системной частной инициативой в борьбе с коронавирусом".

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Фото: akhmetovfoundation.org

На тот момент во многих учреждениях здравоохранения Украины аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были закуплены еще в прошлом веке, поэтому врачи не могли предоставить качественную медицинскую помощь пациентам с осложнениями COVID-19. Оборудование от Фонда поставлялось как в крупные клиники областных центров, так и в небольшие региональные больницы. Помощь Рината Ахметова получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах.

Еще до эпидемии Фонд начал реализацию проекта "200 "скорых" для Украины" – тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Эти автомобили пригодились по время пандемии для спасения жизней в том числе и больных коронавирусной инфекцией.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В декабре 2020 года Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ закупил и передал 140 кислородных концентраторов в разные регионы Украины. Один из таких концентраторов установлен в городской больнице №9 Мариуполя.

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Фото: akhmetovfoundation.org

Благодаря Фонду Рината Ахметова и компании "Метинвест" стало возможным обеспечить больницы Мариуполя кислородными станциями.

"Мы тогда занялись этим, установили 300 кислородных коек в инфекционных больницах Мариуполя и подвели к ним кислород. В конце прошлого года в Мариуполе мы еще добавили более 300 коек. То есть сейчас там порядка 605 коек", – рассказал Юрий Рыженков, генеральный директор "Метинвеста".

На сегодня вопрос обеспечения пациентов кислородом в Мариуполе решен, но еще год назад врачам из-за нехватки оборудования было морально тяжело выходить на работу.

"Самое страшное, когда нужно врачам выбирать, кого "посадить" на кислород, а кого – нет. Я бы не хотела, чтобы когда-нибудь повторилось такое в моей практике", – вспоминает терапевт Дарья Ежеленко.

Бывшая пациентка Мариупольской больницы №9 Ольга Коломийченко была спасена благодаря тому, что в клинике было оборудование для подачи кислорода больным COVID-19.

"Просто нет слов. У меня сахарный диабет плюс COVID-19. Я умирала – задыхалась. Если бы не кислород, меня уже не было вообще. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что спасает жизни простых людей", – говорит она.

Специалисты подчеркивают, что кислородные концентраторы – один из неотъемлемых факторов в борьбе с коронавирусом.

"Концентраторы можно достаточно оперативно применять в работе. Это мобильное устройство, которое можно использовать как в домашних условиях, так и в лечебных заведениях", – объясняет президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" также были запущены национальные образовательные онлайн-проекты: вебинары для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ, сериал для учителей, привыкающих к дистанционному образованию, диджитал-физкультура для детей, которые из-за карантинных ограничений вынуждены были проводить много времени дома.

Параллельно с поставками оборудования в опорные больницы по всей стране и обучением медиков Фонд запустил большую кампанию в медиа. Диджитал-кампания #БатькиВдома через социальные ролики с кумирами людей старшего возраста призывала их соблюдать самоизоляцию, а социальная кампания #ДякуємоМедикам стала украинским ответом на глобальный флешмоб благодарностей медикам за их тяжелый труд.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Теги: Ринат Ахметов, Украина, медицина, эпидемия, Мариуполь, Метинвест, помощь, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Новые Санжары, пандемия, коронавирус, ИВЛ
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