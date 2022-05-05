Формирование "Доброволец": В Полтавской области началась реальная борьба с браконьерами

"29 апреля 2022 года представителями полиции Полтавской области совместно с представителями добровольческого формирования Полтавской территориальной общины №1 "Доброволец", которое развернуто в подчинении в/ч 7310, проведены совместные мероприятия по выявлению лиц совершающих незаконный лов рыбы, ее сохранение и реализацию. В ходе совместных мероприятий проведен ряд санкционированных обысков на территории Кременчугского района, во время которых были изъяты незаконные орудия ловли (многометровые сетки), водные транспортные средства и рыба без подтверждающих документов. Наконец-то началась реальная борьба с браконьерами. Слава Украине! Героям слава!" – сказано в заявлении.