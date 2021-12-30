В Украине от 5 до 30% рубок леса – незаконные – СМИ

По информации издания, в Украине чуть более 300 лесхозов, часть из них допускают рубки в ценных лесах. Есть рубки, которые общественность и эксперты считают незаконными, но по документам они таковыми не являются.

"Речь идет о рубках, которые имеют весь пакет разрешительной документации, то есть согласование всех инстанций, но эти рубки проводятся с нарушением законодательства. Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются нарушающие законодательство. Например, в этом году мы зафиксировали несколько рубок в официальных пралесах, и на это была вся разрешительная документация. То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя такова с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам, таковых от 5 до 30%", – отмечает автор статьи Ольга Скороход.

Проверку по факту рубки может инициировать только физическое лицо, говорится в публикации.

"Часто была ситуация, когда кто-то из экспертов обнаруживал незаконную рубку, подавал обращение в экоинспекцию от имени общественной организации, но провести по этому обращению внеплановую проверку она просто не имела права. Казалось бы это пустяк, но он связывал руки, – объясняет журналистка. – Как правило, подготовка проверки занимает длительное время: согласно законодательству, после получения обращения должны дать на уровне Киева согласование на проверку, которое забирало до трех недель. Все это время рубка не стоит на месте, поэтому результативную проверку практически невозможно организовать".

Автор приводит в качестве примера случай, когда в Карпатах в лесхозе вырубали усыхающий лес – но таким он был только по документам, а на самом деле это оказались живые деревья. В то же время на участках, где лес уже был спилен, официально нельзя было подтвердить категорию усыхания и доказать, что эти деревья на самом деле были живыми.

"Что касается леса, на котором рубки еще продолжались, то у экоинспекции нет полномочий это остановить иначе, чем решением суда. Более того, в этом конкретном случае экоинспекция добилась начала судебного разбирательства – это было в конце осени. И суд таки вынес решение прекратить рубку, но произошло это… в мае следующего года, то есть тогда, когда рубку давно завершили. Когда речь зашла об участках леса, запланированных под санитарные рубки, но на которых рубка еще не началась, экоинспекция не могла ничего зафиксировать, поскольку нарушение еще формально не произошло. И это логический абсурд", – подчеркивается в статье.