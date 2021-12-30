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ОБЩЕСТВО

В Украине от 5 до 30% рубок леса – незаконные – СМИ

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В украинских лесах проводят рубки, которые имеют весь пакет разрешительной документации, но с нарушением законодательства
В украинских лесах проводят рубки, которые имеют весь пакет разрешительной документации, но с нарушением законодательства
Фото: depositphotos.com

В официальных отчетах Государственного лесного агентства Украины говорится, что лишь около 0,1% срубленной древесины вырубается незаконно, но в документах фигурируют только так называемые самопроизвольные рубки, которые проводят третьи стороны без разрешительных документов, а фактическое количество рубок с нарушением законодательства может достигать 30%, пишет "Цензор.НЕТ".

По информации издания, в Украине чуть более 300 лесхозов, часть из них допускают рубки в ценных лесах. Есть рубки, которые общественность и эксперты считают незаконными, но по документам они таковыми не являются.

"Речь идет о рубках, которые имеют весь пакет разрешительной документации, то есть согласование всех инстанций, но эти рубки проводятся с нарушением законодательства. Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются нарушающие законодательство. Например, в этом году мы зафиксировали несколько рубок в официальных пралесах, и на это была вся разрешительная документация. То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя такова с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам, таковых от 5 до 30%", – отмечает автор статьи Ольга Скороход.

Проверку по факту рубки может инициировать только физическое лицо, говорится в публикации.

"Часто была ситуация, когда кто-то из экспертов обнаруживал незаконную рубку, подавал обращение в экоинспекцию от имени общественной организации, но провести по этому обращению внеплановую проверку она просто не имела права. Казалось бы это пустяк, но он связывал руки, – объясняет журналистка. – Как правило, подготовка проверки занимает длительное время: согласно законодательству, после получения обращения должны дать на уровне Киева согласование на проверку, которое забирало до трех недель. Все это время рубка не стоит на месте, поэтому результативную проверку практически невозможно организовать".

Автор приводит в качестве примера случай, когда в Карпатах в лесхозе вырубали усыхающий лес – но таким он был только по документам, а на самом деле это оказались живые деревья. В то же время на участках, где лес уже был спилен, официально нельзя было подтвердить категорию усыхания и доказать, что эти деревья на самом деле были живыми.

"Что касается леса, на котором рубки еще продолжались, то у экоинспекции нет полномочий это остановить иначе, чем решением суда. Более того, в этом конкретном случае экоинспекция добилась начала судебного разбирательства – это было в конце осени. И суд таки вынес решение прекратить рубку, но произошло это… в мае следующего года, то есть тогда, когда рубку давно завершили. Когда речь зашла об участках леса, запланированных под санитарные рубки, но на которых рубка еще не началась, экоинспекция не могла ничего зафиксировать, поскольку нарушение еще формально не произошло. И это логический абсурд", – подчеркивается в статье.

Контекст:

В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства флора и фауна Карпат оказались под угрозой.

Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Глава Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник сообщил в июле 2021 года, что факты незаконных вырубок не прекращаются. По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов на момент интервью было передано уже 86.

Биолог, представитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" Егор Грынык заявлял, что в Украине уничтожают деревья и на участках, где любая рубка запрещена, – в зонах со статусом девственных и природных лесов, при этом речь идет о сотнях тысяч или даже миллионах гектаров.

Теги: экология, браконьерство, законодательство, WWF, деревья, лес, лесное хозяйство, проверки, природа
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