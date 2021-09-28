Freedom House отнес Украину к странам с частично свободным интернетом

Авторы исследования оценивали страны по нескольким параметрам:
Самые высокие показатели в этом году у Исландии (96 баллов из 100), Эстонии (94), Канады и Коста-Рики (по 87). Самые низкие – у Мьянмы (17), Ирана (16) и Китая (10).
Украину эксперты оценили в 62 балла – столько же у Анголы и Эквадора. Украина попала в список из 55 стран, в которых власти преследовали пользователей сети за публикации в интернете, в частности в YouTube.
Правозащитники отмечают блокировку в Украине соцсетей, а также наличие комментаторов, которые занимаются манипуляциями общественным мнением.
Также в Freedom House отмечают, что в Украине имеют место преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.
В организации указывают на появление в Украине законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете.
В прошлом году Украину оценили в 61 балл. Авторы отмечали, что украинская власть блокирует большое количество веб-сайтов и контента определенного типа, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование – это единственная эффективная и возможная опция.