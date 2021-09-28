Freedom House отнес Украину к странам с частично свободным интернетом

Авторы исследования оценивали страны по нескольким параметрам:

блокировка социальных сетей или платформ;

блокировка политического, социального или религиозного контента в сети;

преднамеренное вмешательство в работу интернета;

наличие проправительственных комментаторов, которые манипулируют онлайн-обсуждениями;

принятие законов об усилении цензуры;

принятие законов, усиливающих слежку или ограничивающих анонимность в сети;

аресты пользователей сети за публикацию политического или социального контента;

нападения/убийства блогеров или пользователей сети;

технические атаки на критиков правительства или правозащитные организации.

Самые высокие показатели в этом году у Исландии (96 баллов из 100), Эстонии (94), Канады и Коста-Рики (по 87). Самые низкие – у Мьянмы (17), Ирана (16) и Китая (10).

Инфографика: freedomhouse.org

Украину эксперты оценили в 62 балла – столько же у Анголы и Эквадора. Украина попала в список из 55 стран, в которых власти преследовали пользователей сети за публикации в интернете, в частности в YouTube.

Инфографика: freedomhouse.org



Правозащитники отмечают блокировку в Украине соцсетей, а также наличие комментаторов, которые занимаются манипуляциями общественным мнением.

Также в Freedom House отмечают, что в Украине имеют место преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.

В организации указывают на появление в Украине законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете.