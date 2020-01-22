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Генштаб ВСУ согласовал размещение украинских подразделений в Ираке

Как сообщил наш источник из Генштаба, в середине января по инициативе США состоялось рабочая встреча военной делегации Ирака и представителей ВСУ.

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Генштаб ВСУ согласовал размещение украинских подразделений в Ираке
Генштаб ВСУ согласовал размещение украинских подразделений в Ираке
Фото: mil.gov.ua

Иракскую сторону представляли ряд высокопоставленных офицеров, в том числе генерал-майоры Акиель Мустафа Махди Джассим Аль-Раммах и Али Хандул Мадхур Мадхур. Кроме того, во встрече приняли участие представители от США Томас Ван Рой и Великобритании полковник Дэвид Мейсон.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о поэтапном размещении украинской группировки войск на территории Ирака.

В частности, согласованы вопросы размещения батальонной тактической группы ВСУ численностью до 500 человек вдоль иранской границы. В дальнейшем планируется увеличить украинский воинский контингент до боевой бригадной группы.

Нельзя исключать, что таким образом руководство Украины надеется форсировать вступление в НАТО и продемонстрировать США свою готовность выполнять союзнические обязательства, в том числе и в возможной силовой операции против Ирана.

Как сообщалось ранее, Украина планирует отправить рекогносцировочную группу штабных офицеров в Ирак.

Теги: Украина, Ирак, НАТО, миссия, Дмитрий Кулеба, Минобороны, военнослужащий
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