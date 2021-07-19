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Германия передала Украине пикапы для защиты природы Карпат

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Пикапы получили восемь национальных парков и заповедников
Пикапы получили восемь национальных парков и заповедников
Фото: snpa.in.ua

Германия передала восьми национальным паркам и заповедникам, расположенным в украинских Карпатах, 31 автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Twitter.

Пикапы будут задействованы в охране природы Карпат, отметили в твите.

Тысячи гектаров территории Карпат охраняют работники Управления госохраны. Пикапы позволят им быстро реагировать на пожары и случаи браконьерства, сообщил сайт проекта.

"То, что вы можете увидеть в украинских Карпатах, не найдешь нигде в Европе. Это целые долины, покрытые древними буковыми, хвойными лесами, это что-то очень уникальное. Некоторые из них являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Йеллоустоун или Серенгети", – сказал руководитель проекта Михаэль Бромбахер.

Проект "Поддержка природно-заповедных территорий в Украине" внедряется в рамках немецкого финансового сотрудничества, он финансируется правительством ФРГ через банк развития KfW. Объем грантов на поддержку проекта – €14 млн.

Целевые территории проекта – Карпатский, Верховинский, Вижницкий, Яворовский, Ужанский  национальные природные парки, "Синевир", природный заповедник "Горганы" и Карпатский биосферный заповедник.

Теги: Германия, Украина, автомобили, Карпаты, ФРГ, браконьерство, заповедник, охрана, сотрудничество
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