ГК "Нафтогаз України" начала подключать потребителей газа через "Дію"

Заявку на смену газсбыта можно подать "в несколько кликов", отметили в сервисе госуслуг "Дія" Фото: Дія / Telegram

Отмечается, что подать заявку можно "в несколько кликов", а ее обработка займет 10–15 минут. Сама процедура изменения газсбыта занимает до трех дней.

Чтобы сменить поставщика газа, нужно зайти на сайт компании и подать заявку с помощью сервиса "Дія", заполнить необходимые данные, сформировать заявление и подписать его удобным способом.