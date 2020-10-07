Голобуцкий: УТОГ и УТОС непрозрачны и неэффективны. Систему финансирования этих организаций необходимо реформировать

Украинское общество слепых и Украинское общество глухих получают государственное финансирование, владеют недвижимостью, предприятиями и человеческим ресурсом, но не ведут никакой отчетности и неэффективно используют бюджетные деньги, заявил политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

В вопросе адаптации людей с инвалидностью Украине до сих пор не удалось перейти от социально-медицинской модели, суть которой заключается в благотворительности, лечении и социальной защите, к правозащитной – созданию условий для реализации всех прав в полной мере, пишет в блоге на "Цензор.НЕТ" политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Он считает, что нынешняя система непрозрачна и ее необходимо менять.

"Причина такого "застоя" кроется не только в экономической плоскости. Дело в том, что Украина унаследовала от СССР медицинскую модель и пока не особо стремится переходить на качественно новый уровень – социальный и правовой. В нашей стране действуют десятки общественных организаций, которые декларируют своей целью защиту прав инвалидов, предоставление таким категориям лиц социальных услуг, оказание иной помощи. Наиболее значимыми из них являются Украинское общество слепых (Українське товариство сліпих, УТОС), Украинское общество глухих (Українське товариство глухих, УТОГ) и Национальная ассамблея людей с инвалидностью", – перечислил эксперт.

Он отметил, что Национальная ассамблея была создана в 2001 году, когда Украина уже была была независимой, а УТОС и УТОГ достались в наследство от СССР.

"Существование двух этих организаций и принцип их финансирования не изменились за предыдущие десятилетия – и УТОС, и УТОГ живут в основном на дотации от государства. Еще некоторую часть средств им удается получить от благотворителей и местных органов власти. Нужно отметить, что УТОГ и УТОС – кроме того, что получают государственное финансирование, обладают также собственностью – недвижимостью, производственной базой – предприятиями и – самым важным – человеческим ресурсом. Так, только по официальным данным, в УТОС состоит порядка 32,5 тыс. членов, а в УТОГ – около 40 тыс. То есть можно сказать, что эти организации обладают необходимым ресурсом для того, чтобы действовать эффективно, было бы желание. Однако даже главной своей целью УТОГ и УТОС декларируют реализацию мероприятий социально-трудовой, медицинской и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью – граждан Украины, которые не могут конкурировать на рынке труда. Правда, с важной оговоркой. Делают это при поддержке государства, а соответственно, за деньги налогоплательщиков", – написал Голобуцкий.

Эксперт подчеркнул, что в развитых западных демократиях давно создан полноценный инструментарий для того, чтобы общественные организации, в том числе и людей с инвалидностью, могли привлекать средства – не только и не столько из госбюджета, но и из других источников, развиваться, реализовывать долгосрочные проекты помощи и поддержки определенным группам граждан.

"Речь идет об эндаументах. Такие фонды есть во всех ведущих университетах и научных центрах США и Европы. Именно из этих фондов финансируются научные исследования, выплачиваются стипендии и финансируются гранты для наиболее талантливых детей, родители которых не имеют возможности оплатить дорогостоящее обучение. Эндаумент – это целевой фонд, который наполняется из разных источников: государственный и местные бюджеты, пожертвования, благотворительные взносы, техническая помощь. Этими ресурсами распоряжается управляющая компания, перед которой стоит задача не только распределять средства доноров, но и обеспечивать получение дохода за счет инвестирования средств. Эндаументы могут инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, при этом весь полученный доход должен быть направлен в пользу тех организаций, для поддержки которых он создавался", – объяснил он.

Одним из важных преимуществ такой системы Голобуцкий считает прозрачность.

"Это то, что напрочь отсутствует в УТОС и УТОГ. Попробуйте зайти на их сайты. Там вы не найдете не то что стратегии развития на ближайшие несколько лет. Там отсутствует финансовая отчетность, не публикуются результаты проверок, если таковые производились, а годовые отчеты о деятельности УТОГ, например, сводятся к публикации фотографий с мероприятий. То есть ни о какой прозрачности речь даже не идет. Возможно, непрозрачность УТОС и УТОГ объясняется тем, что сама система государственного финансирования не предусматривает строгой отчетности и прозрачности от организаций, которые финансируются из бюджета", – предположил политолог.

Он сообщил, что в августе этого года Фонд социальной защиты инвалидов впервые провел открытый публичный конкурс на финансирование проектов общественных организаций инвалидов.

"Правда, проекты, представленные на конкурс, финансировались по остаточному принципу, ведь порядка 80% из почти 90 млн грн были изначально распределены между УТОГ, УТОС и Нацассамблеей людей с инвалидностью. Здесь надо отметить, что на часть из оставшихся 14 млн грн УТОГ и УТОС также представили свои проекты и даже выиграли на первом этапе. И это при том, что проекты, с которыми эти организации шли на конкурс, уже финансируются из госбюджета! Ну как здесь не вспомнить знаменитое "ласковое теля двух маток сосет"? А что там про запрет двойного финансирования из госбюджета? Нет, не слышали. Такие преференции для УТОГ и УТОС сохранятся еще в следующем году. А уже в 2022-м они также обязаны будут представлять свои программы на государственное финансирование", – подчеркнул Голобуцкий.

Он приходит к выводу, что нет смысла продлевать "конвульсии советской системы" и необходимо ее менять: обеспечить равные возможности для всех реально работающих неправительственных организаций в этой сфере, создать дополнительные инструменты для развития и повышения эффективности и прозрачности, равные возможности доступа к государственному финансированию.