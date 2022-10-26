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Гордон выпустил собственную NFT-коллекцию

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Гордон присоединяется к финансированию "Армии дронов" совместного проекта Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и платформы United24
Гордон присоединяется к финансированию "Армии дронов" – совместного проекта Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и платформы United24
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон анонсировал в Telegram выпуск NFT-коллекции, часть дохода от которой будет направлена на покупку разведывательных дронов для Вооруженных сил Украины.

Гордон рассказал, что старт проекта был запланирован на март, но с началом полномасштабной войны запуск коллекции он решил заморозить. Теперь журналист объявил о старте продаж NFT-коллекции из 3500 его уникальных изображений: каждое создано из комбинации различных элементов – одежды, аксессуаров, выражений лица. Некоторые элементы встречаются реже других, что и формирует ценность отдельной карты. У каждой NFT может быть только один собственник, а само изображение можно как оставить у себя, так и продать на вторичном рынке.

Гордон в видеообращении отметил, что ключевым стимулом к возобновлению проекта был запрос от ВСУ на разведывательные дроны модели DJI Mavic 3 Fly More Combo.

"Дроны позволяют точно определить координаты целей. И если эти координаты зафиксированы, то на эти цели наводится артиллерия. Также они позволяют мониторить действия врага, изменять военные стратегии и сохранять как можно больше жизней военных. Сбор средств для покупки дронов – очень важная составляющая проекта как для меня, так и, уверен, для вас. Рад, что мы вместе сможем помочь ВСУ в их правом деле", – заявил журналист.

Гордон призвал переходить на сайт, посвященный его коллекции, а также в Instagram и Twitter, и присоединяться к сбору на дроны.

Контекст:

NFT – это термин из сферы криптовалюты, что означает незаменимый токен. Основная функция этого токена – отличать оригинал любого цифрового объекта от его копий. Эта технология используется коллекционерами объектов искусства в онлайн-среде, так как таким образом можно официально приобрести оригинал, к примеру, цифрового изображения и получить авторские права на него.

Теги: Дмитрий Гордон, помощь, беспилотники, технологии, ВСУ, NFT
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