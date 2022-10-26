Гордон выпустил собственную NFT-коллекцию

Гордон рассказал, что старт проекта был запланирован на март, но с началом полномасштабной войны запуск коллекции он решил заморозить. Теперь журналист объявил о старте продаж NFT-коллекции из 3500 его уникальных изображений: каждое создано из комбинации различных элементов – одежды, аксессуаров, выражений лица. Некоторые элементы встречаются реже других, что и формирует ценность отдельной карты. У каждой NFT может быть только один собственник, а само изображение можно как оставить у себя, так и продать на вторичном рынке.

Гордон в видеообращении отметил, что ключевым стимулом к возобновлению проекта был запрос от ВСУ на разведывательные дроны модели DJI Mavic 3 Fly More Combo.

"Дроны позволяют точно определить координаты целей. И если эти координаты зафиксированы, то на эти цели наводится артиллерия. Также они позволяют мониторить действия врага, изменять военные стратегии и сохранять как можно больше жизней военных. Сбор средств для покупки дронов – очень важная составляющая проекта как для меня, так и, уверен, для вас. Рад, что мы вместе сможем помочь ВСУ в их правом деле", – заявил журналист.

Гордон призвал переходить на сайт, посвященный его коллекции, а также в Instagram и Twitter, и присоединяться к сбору на дроны.

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