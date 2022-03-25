Госкомтелерадио просит СБУ содействовать в блокировке сайтов российских подсанкционных издательств

Речь идет об издательствах, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в 2019 году.
Госкомтелерадио установило, что сайты издательств "Эксмо", "АСТ", "Центрполиграф", "Издательский дом "Питер", "Яуза", "Яуза-пресс", "Вече", "Алгоритм" и "Книжный мир" доступны в Украине.
"Предоставление услуги по доступу к этим издательствам, по мнению специалистов ведомства, способствует популяризации и продаже книг, содержащих нарративы российской пропаганды и агитацию о военных действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.
В письме Госкомтелерадио, направленном в СБУ, говорится, что в условиях открытой полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины такие действия "несут угрозу национальной безопасности и недопустимы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому распространители книжных изданий из России и со временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешения на ввоз продукции.