Госкомтелерадио просит СБУ содействовать в блокировке сайтов российских подсанкционных издательств

В Госкомтелерадио отметили, что сайты российских подсанкционных издательств доступны в Украине Фото: depositphotos.com

Речь идет об издательствах, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в 2019 году.

Госкомтелерадио установило, что сайты издательств "Эксмо", "АСТ", "Центрполиграф", "Издательский дом "Питер", "Яуза", "Яуза-пресс", "Вече", "Алгоритм" и "Книжный мир" доступны в Украине.

"Предоставление услуги по доступу к этим издательствам, по мнению специалистов ведомства, способствует популяризации и продаже книг, содержащих нарративы российской пропаганды и агитацию о военных действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.

В письме Госкомтелерадио, направленном в СБУ, говорится, что в условиях открытой полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины такие действия "несут угрозу национальной безопасности и недопустимы".

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