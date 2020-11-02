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Решение суда по иску Медведчука вошло в новый тираж книги про Стуса

Гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова рассказала, что новый тираж книги "Дело Василия Стуса" впервые печатается с решением суда в Киеве, куда обращался экс-адвокат Стуса, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

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Решение суда размещено на форзаце книги
Решение суда размещено на форзаце книги
Фото: Yuliya Orlova / Facebook

В дополнительном тираже книги историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" размещено решение Дарницкого райсуда Киева о запрете распространения книги по иску народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который ранее был адвокатом Стуса.

Об этом 2 ноября в Facebook сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова.

"Начинаем отправлять ваши заказы книги "Дело Василия Стуса". Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили: документ, так документ, поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18 ноября, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани", – написала она.

Орлова подчеркнула, что тираж в таком виде печатается впервые.

https://www.facebook.com/yuliya.argument/posts/1687417431440457

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Медведчук через суд потребовал запретить распространение экземпляров книги. На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса".

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: Виктор Медведчук, поэт, книги, книгоиздательство, Василий Стус, иск, суд
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