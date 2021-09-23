Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину на три года. Он украсил георгиевской лентой переднюю панель автомобиля

"Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы, который автомобилем следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев-Подольский", запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля… За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд на Украину", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что об инциденте пограничники также уведомили сотрудников Нацполиции и СБУ.