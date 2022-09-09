ГСЧС будет отправлять уведомления на телефон только в случае реальной угрозы

"Совместно с операторами мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell спасатели продолжают развертывание системы оперативного информирования населения с использованием технологии Cell Broadcast. Это распространенная практика во многих странах Евросоюза – оперативно предупреждать общество об опасности путем рассылки информационных сообщений абонентам. По результатам тестирования будут устранены недостатки программного обеспечения системы, что позволит в кратчайшие сроки ввести ее в эксплуатацию и уведомлять об опасности", – сообщается в Telegram-канале ГСЧС.
В ведомстве призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с получением тестовых сообщений на смартфоны и мобильные телефоны.
С 7 сентября в ряде областей Украины началось тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Принимать сообщения могут преимущественно мобильные телефоны, выпущенные начиная с 2019 года и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS версии 14.5 и выше.