ГСЧС будет отправлять уведомления на телефон только в случае реальной угрозы

"Совместно с операторами мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell спасатели продолжают развертывание системы оперативного информирования населения с использованием технологии Cell Broadcast. Это распространенная практика во многих странах Евросоюза – оперативно предупреждать общество об опасности путем рассылки информационных сообщений абонентам. По результатам тестирования будут устранены недостатки программного обеспечения системы, что позволит в кратчайшие сроки ввести ее в эксплуатацию и уведомлять об опасности", – сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

В ведомстве призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с получением тестовых сообщений на смартфоны и мобильные телефоны.